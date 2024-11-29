Курская дуга, 27 ноября: «Ни одна рота оттуда не вернулась… Только „двести“ или полон. И мы тоже там сдохнем»

Радомир Маркуш 28 ноября 2024 г., 8:17 По данным мониторинговых каналов, прямо сейчас в зоне вторжения находится 35 тысяч оккупантов, включая натовцев По данным наших источников в Курском приграничье идут тяжелые, в большей степени позиционные бои, тем не менее наши «северяне» выдавливают каждый день врага с русской земли.