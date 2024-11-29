Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

155 подписчиков

Курская дуга, 27 ноября: «Ни одна рота оттуда не вернулась… Только „двести“ или полон. И мы тоже там сдохнем»

Радомир Маркуш 28 ноября 2024 г., 8:17   По данным мониторинговых каналов, прямо сейчас в зоне вторжения находится 35 тысяч оккупантов, включая натовцев По данным наших источников в Курском приграничье идут тяжелые, в большей степени позиционные бои, тем не менее наши «северяне» выдавливают каждый день врага с русской земли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх