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Bloomberg: Состояние Цукерберга выросло на рекордные 44 миллиарда долларов

Bloomberg: Состояние Цукерберга выросло на рекордные 44 миллиарда долларов

Глава американской корпорации Meta Platforms (запрещена в России) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на рекордные 44,3 миллиарда долларов.

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