Белоруссия выгнала посла Франции

Посла Франции официально попросили на выход из Белоруссии.Причина банальная - Франция до сих пор не хочет признавать Лукашенко президентом Белоруссии, а посол Белоруссии уклоняется от встречи с Лукашенко и был готов встречатся только с Макеем.