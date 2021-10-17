Белоруссия выгнала посла Франции

Посла Франции официально попросили на выход из Белоруссии.Причина банальная - Франция до сих пор не хочет признавать Лукашенко президентом Белоруссии, а посол Белоруссии уклоняется от встречи с Лукашенко и был готов встречатся только с Макеем.
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