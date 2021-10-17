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Белоруссия выгнала посла Франции

Белоруссия выгнала посла Франции

Посла Франции официально попросили на выход из Белоруссии.Причина банальная - Франция до сих пор не хочет признавать Лукашенко президентом Белоруссии, а посол Белоруссии уклоняется от встречи с Лукашенко и был готов встречатся только с Макеем.

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Валерий Федосеев
Парижских гомосеков отправили на Эйфелеву башню, вместо флюгера вертеться. Браво Лука!!!

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