Останки нашли на дне колодца. СК заново расследует дело о погибших 20 лет назад школьников из Сибири

В 2005 году в Красноярске при странных обстоятельствах пропали пять детей в возрасте 9-12 лет. Полиция вяло отреагировала на исчезновение школьников и родителям пришлось буквально самостоятельно организовывать масштабные поиски.
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