Собянин, Шойгу и Лавров открыли федеральный общественный штаб ЕР в Москве

Партия агитирует конкретными делами Член бюро высшего совета «Единая Россия» Сергей Собянин и возглавившие федеральный список партии на предстоящих выборах депутатов Госдумы восьмого созыва министр обороны РФ, член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, член бюро высшего совета партии Сергей Шойгу открыли в Москве федеральный штаб общественной поддержки «Единой России».