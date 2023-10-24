Премьер Украины Шмыгаль пожаловался на дефицит боеприпасов во всем мире

Весь мир столкнулся со "снарядным голодом". Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.По его словам, необходимую для производства боеприпасов инфраструктуру, можно было бы построить на территории Украины.
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