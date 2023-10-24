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Премьер Украины Шмыгаль пожаловался на дефицит боеприпасов во всем мире

Премьер Украины Шмыгаль пожаловался на дефицит боеприпасов во всем мире

Весь мир столкнулся со "снарядным голодом". Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.По его словам, необходимую для производства боеприпасов инфраструктуру, можно было бы построить на территории Украины.

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