Детский совет по туризму создали в Москве

Первое заседание детского совета по туризму состоялось 19 апреля в Московском планетарии. В совет вошли свыше 20 ребят в возрасте от 13 до 17 лет, ставшие победителями и призерами Московской олимпиады по школьному краеведению и других конкурсов для учащихся города.