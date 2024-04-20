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Детский совет по туризму создали в Москве

Детский совет по туризму создали в Москве

Первое заседание детского совета по туризму состоялось 19 апреля в Московском планетарии. В совет вошли свыше 20 ребят в возрасте от 13 до 17 лет, ставшие победителями и призерами Московской олимпиады по школьному краеведению и других конкурсов для учащихся города.

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