Кнутов: ЗРПК «Панцирь» способен защитить не только от БПЛА, но и от ракет

Преимущества зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», который на сегодня является ведущим комплексом ПВО России, заключаются в универсальности его применения и большой дальности стрельбы, заявил в интервью «360» военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.