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Аргументы и Факты

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Кнутов: ЗРПК «Панцирь» способен защитить не только от БПЛА, но и от ракет

Кнутов: ЗРПК «Панцирь» способен защитить не только от БПЛА, но и от ракет

Преимущества зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», который на сегодня является ведущим комплексом ПВО России, заключаются в универсальности его применения и большой дальности стрельбы, заявил в интервью «360» военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

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