Российские военнослужащие за минувшие сутки перехватили и уничтожили более 800 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пять снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS.
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Итак, 495 дронов сбито за ночь.
Будем гордиться?
А чем? Тем, что на каждый грошовый украинский дрон, слепленный из щепочек и папиросной бумаги в каком- то авиамодельном клубе, мы потратили 495 (а скорее всего, больше) дорогих зенитных ракет?
А если не уничтожать дроны? Если, наконец, перестать действовать «в ответ» и "симметрично", а вместо этого- уничтожить саму политическую и экономическую систему, которая эти дроны в нашу сторону запускает- может быть, это обойдется нам дешевле?