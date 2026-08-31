ФАС утвердила сбор в 10% за возврат билетов на поезда

ФАС России утвердила сбор за возврат железнодорожных билетов в 10% от их стоимости. Нововведение коснется крупных железнодорожных компаний, включая РЖД.
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