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Царьград

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ФАС утвердила сбор в 10% за возврат билетов на поезда

ФАС утвердила сбор в 10% за возврат билетов на поезда

ФАС России утвердила сбор за возврат железнодорожных билетов в 10% от их стоимости. Нововведение коснется крупных железнодорожных компаний, включая РЖД.

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