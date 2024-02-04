Легкоатлет Шубенков о Валиевой: в таких случаях спортсмен не прав по умолчанию

Чемпион мира по легкой атлетике в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив, что в таких случаях спортсмен не прав по умолчанию, передает РИА Новости.