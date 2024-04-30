Работы по благоустройству барнаульского парка "Изумрудный" начнутся уже 2 мая

Только по нацпроекту на обновление парка потратят более 30 млн рублей Работы по благоустройству парка "Изумрудный" начнутся в четверг, 2 мая, сообщил председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков на выездном совещании в парке.
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