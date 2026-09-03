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Разные органы стареют в разное время: что стареет первым, а что сохраняет молодость дольше

С возрастом органы человеческого тела стареют с разной скоростью и в разные периоды жизни. Недавнее исследование американских учёных позволило определить, какие системы организма начинают стареть первыми, а какие сохраняют молодость дольше.

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