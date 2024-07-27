Благодаря нацпроекту в Татарстане провели обучение для получателей соцконтракта

Претенденты на получение социальных контрактов на сумму до 350 000 рублей, по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», прошли онлайн-обучение «Азбука предпринимателя», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
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