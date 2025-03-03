Маркировка автозапчастей: как изменятся цены и ассортимент в 2023 году

В феврале стартовал эксперимент по маркировке автозапчастей, который продлится год. Как отметил Алексей Шпикалов из "Авилона", это сократит количество контрафакта и копий, не повлияв на цены оригинальных деталей.
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