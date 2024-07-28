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Новая статья: Обзор российского ноутбука начального уровня OSiO BaseLine B150i-006b Че...

Новая статья: Обзор российского ноутбука начального уровня OSiO BaseLine B150i-006b Че...

Новая статья: Обзор российского ноутбука начального уровня OSiO BaseLine B150i-006bЧего можно ждать от ноутбука за 30 тысяч рублей? На что он способен и какие задачи позволяет решать? С какими трудностями придётся столкнуться обладателю такого лэптопа? На эти и другие вопросы отвечает новая модель компании OSiO источник#Обзор.

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