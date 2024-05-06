Эксперт Фенуик: Ядерные учения России стали предупреждением всем странам НАТО

Проведение Россией ядерных учений является предупреждением для стран НАТО, считает эксперт Эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик заявил, что проводимые Россией ядерные учения являются предупреждением для стран НАТО, которые продолжают поставлять оружие на Украину.