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Царьград

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США начали вывод войск из Иракского Курдистана к концу сентября

США начали вывод войск из Иракского Курдистана к концу сентября

Подразделения под руководством США начали вывод из Иракского Курдистана в рамках соглашения. Войска должны покинуть регион к концу сентября, что подтверждает глава МВД автономии Ребар Ахмед.

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