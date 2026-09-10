США начали вывод войск из Иракского Курдистана к концу сентября

Подразделения под руководством США начали вывод из Иракского Курдистана в рамках соглашения. Войска должны покинуть регион к концу сентября, что подтверждает глава МВД автономии Ребар Ахмед.
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