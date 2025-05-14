Президент Бразилии обсудит с Путиным просьбу Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что планирует вернуться в Москву после визита в Китай, чтобы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным просьбы украинских властей о возможных переговорах и составах делегаций для обсуждения мирного соглашения.
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