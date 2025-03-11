Опасное для здоровья состояние: когда идти к врачу из-за возникшего застоя желчи

Почему застой желчи (холестаз) разрушает нам здоровье, и с какими симптомами нужно обращаться к специалисту? Застой желчи — это состояние, при котором нарушается отток желчи из печени в двенадцатиперстную кишку.
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