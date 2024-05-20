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Вызов сотрудника МФЦ для оформления дарственной на дом: реально?

Вызов сотрудника МФЦ для оформления дарственной на дом: реально?

Вызов сотрудника МФЦ для оформления дарственной на дом: реально? Ирина ОрлонскаяДоговор дарения часто используется для передачи квартиры или другой недвижимости без необходимости составления завещания.

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