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Dante’s Inferno — книга лучше!

Dante’s Inferno — книга лучше!

Dante’s Inferno — легендарный клон God of War от создателей игры про Симпсонов! Хватило ли ей размаха и совершенства исполнения, чтобы Данте мог стоять на своих двоих рядом с Кратосом? Внимательно ли в Visceral Games читали «Божественную комедию»? На эти и другие вопросы ответят Зулин и Солод в очередном выпуске Разбора Полётов! .

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