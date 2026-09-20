Dante’s Inferno — легендарный клон God of War от создателей игры про Симпсонов! Хватило ли ей размаха и совершенства исполнения, чтобы Данте мог стоять на своих двоих рядом с Кратосом? Внимательно ли в Visceral Games читали «Божественную комедию»? На эти и другие вопросы ответят Зулин и Солод в очередном выпуске Разбора Полётов! .