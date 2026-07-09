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Аргументы и Факты

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Психолог Петров объяснил, почему подростков привлекает руфинг

Психолог Петров объяснил, почему подростков привлекает руфинг

Субкультура руфинг, представляющая собой желание проникать на крыши высотных зданий, привлекает подростков из-за особенностей работы мозга, при которой зона поиска острых ощущений функционирует максимально активно, а участки, оценивающие риски, еще не сформированы.

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