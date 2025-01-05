Каналы военкоров утром в воскресенье сообщают о новой попытке наступления украинской армии в Курской области – задействована бронетехника с тралами разминирования и эффективные системы РЭБ, по российским позициям наносятся удары НАТОскими РСЗО.
ВСУ пошли в новое наступление. Согласовано с Трампом?
Комментарии
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Ваша Светлость
Шмурдяк-с, батенька, шмурдяк-с!...
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14 час.
Н
Наталья
Что мешало фабами распахать все приграничье со стороны Украины и выжечь все до тла, чтобы отрезать части, вошедшие на территорию России?
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7 час.
Юрий Золотарев
Ближайшие дни покажут, КТО лучше подготовился: МЫ или ОНИ.
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4 час.
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