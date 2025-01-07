Дорогие друзья! С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит ваши сердца радостью, теплом и надеждой.
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Дорогие друзья! С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит ваши сердца радостью, теплом и надеждой.