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Димитрис Яннакопулос – Эвану Фурнье: «Как баскетбол может не скатиться в хаос, если есть игроки, имитирующие мастурбацию перед болельщиками»

Владелец « Панатинаикоса » Димитрис Яннакопулос ответил форварду « Олимпиакоса » Эвану Фурнье , который заявил, что тот «создает атмосферу, которая не идет на пользу».

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