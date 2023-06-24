Жителей Актау предупредили об опасности ранних арбузов и дынь

В начале летнего сезона нередки случаи отравления дыней и арбузом. Как говорят специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, единственная причина этого – бесконтрольная торговля садоводческими продуктами.
В начале летнего сезона нередки случаи отравления дыней и арбузом. Как говорят специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, единственная причина этого – бесконтрольная торговля садоводческими продуктами.
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