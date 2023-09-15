На Савина завели уголовное дело, Слуцкий наказан «за 19-летнего дебила», «МЮ» отстранил Санчо, номинанты The Best, секс-скандал в «Реале», новый имидж Уткина и другие новости

1. На Евгения Савина после проверки на дискредитацию армии РФ завели уголовное дело. Евгений Савин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии РФ.
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