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  • Лена Мисько
    Л2 – 2; СА – 2:2; СБ - Гарре Л3 – 2; СА – 2:2; СБ - Конате Л4 – 1; СА – 3:0; СБ - Соболев Л5 – 1; СА- 2:1; СБ - Барко...ТОТО. РПЛ-2023/24...
  • Максим Комаров
    Арнольдыч в футболе разбирается гораздо хуже меня, и я лучше стреляю И больше козырей нет:(ТОТО. РПЛ-2023/24...
  • Максим Комаров
    Тем более, если дошло до сравнения:) Ты то можешь сравниваться, и тут не факт А я с Арнольдычем никак:( У него есть ...ТОТО. РПЛ-2023/24...

На Савина завели уголовное дело, Слуцкий наказан «за 19-летнего дебила», «МЮ» отстранил Санчо, номинанты The Best, секс-скандал в «Реале», новый имидж Уткина и другие новости

На Савина завели уголовное дело, Слуцкий наказан «за 19-летнего дебила», «МЮ» отстранил Санчо, номинанты The Best, секс-скандал в «Реале», новый имидж Уткина и другие новости

1. На Евгения Савина после проверки на дискредитацию армии РФ завели уголовное дело. Евгений Савин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии РФ.

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Комментарии
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КузнецовВВ
только наши пропагандоны начали орать что никто не хочет больше проводить олимпиады.
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13 час.
Лена Мисько
На этой неделе Гильермо Абаскаль провел две беседы с журналистами – каждая длилась больше часа и была без каких-либо ограничений 👀 Читайте интервью нашего тренера про детство в Каталонии, жизнь в Москве, тактические решения, трансферы и много другое 🔴⚪️ ➡️ Интервью для Sports.ru (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/football_texts/3189882.html)➡️ Интервью для «Спорт-Экспресса» (https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gilermo-abaskal-prichiny-neudach-spartaka-na-starte-sezona-i-transfery-pervoe-intervyu-trenera-2123256/)
Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?
Sports.ru
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12 час.
Максим Комаров
Надо читать?
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2 час.

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