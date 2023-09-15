На Савина завели уголовное дело, Слуцкий наказан «за 19-летнего дебила», «МЮ» отстранил Санчо, номинанты The Best, секс-скандал в «Реале», новый имидж Уткина и другие новости

Лена Мисько

На этой неделе Гильермо Абаскаль провел две беседы с журналистами – каждая длилась больше часа и была без каких-либо ограничений 👀 Читайте интервью нашего тренера про детство в Каталонии, жизнь в Москве, тактические решения, трансферы и много другое 🔴⚪️ ➡️ Интервью для Sports.ru (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/football_texts/3189882.html)➡️ Интервью для «Спорт-Экспресса» (https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gilermo-abaskal-prichiny-neudach-spartaka-na-starte-sezona-i-transfery-pervoe-intervyu-trenera-2123256/)