У нас с Западом опять идёт выяснение отношений в котором Россия опять не хочет сказать всей правды.
«Нас вытравливают» – Михалков объяснил, почему Победа 1945 года так не нравится Западу
Комментарии
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лина любимцева
Никита Михалков абсолютно прав... Запад уже не впервой переписывают историю Руси, подпусти их только к материалам...... А ЭТИ, которые у власти, "открыты к диалогу и замирению"... Я СЕЙЧАС из властей НИКОМУ НЕ ВЕРЮ. Ни на кого не надеюсь.
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12 час.
лл
лина любимцева
Точно.. Это преклонение и подобострастие перед Западом очень напоминает ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ХОЛОПСТВО.
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12 час.
Одиссей
" И ещё сочинила сказочка, что та идеология, под которой они нас хотели захватить, якобы была им навязана насильно." М-нэээээ.... Стесняюсь спросить.... Марксизм-коммунизм - это тоже в России придумано? Где-то в Костроме, поди... Ну, да. Идея красивая. За нее можно бороться и умирать, но в самой-то еуроппе она давным давно умерла...
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6 час.
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