Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Нас вытравливают» – Михалков объяснил, почему Победа 1945 года так не нравится Западу

«Нас вытравливают» – Михалков объяснил, почему Победа 1945 года так не нравится Западу

  У нас с Западом опять идёт выяснение отношений в котором Россия опять не хочет сказать всей правды.

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Комментарии
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лина любимцева
Никита Михалков абсолютно прав... Запад уже  не впервой переписывают историю Руси, подпусти их только к материалам...... А ЭТИ, которые у власти, &quot;открыты к диалогу и замирению&quot;... Я  СЕЙЧАС из властей НИКОМУ НЕ ВЕРЮ. Ни на кого не надеюсь.
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12 час.
лл
лина любимцева
Точно.. Это преклонение и подобострастие  перед Западом очень напоминает ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ХОЛОПСТВО.
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12 час.
Одиссей
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