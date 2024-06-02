«Нас вытравливают» – Михалков объяснил, почему Победа 1945 года так не нравится Западу

Никита Михалков абсолютно прав... Запад уже не впервой переписывают историю Руси, подпусти их только к материалам...... А ЭТИ, которые у власти, "открыты к диалогу и замирению"... Я СЕЙЧАС из властей НИКОМУ НЕ ВЕРЮ. Ни на кого не надеюсь.

Одиссей

" И ещё сочинила сказочка, что та идеология, под которой они нас хотели захватить, якобы была им навязана насильно." М-нэээээ.... Стесняюсь спросить.... Марксизм-коммунизм - это тоже в России придумано? Где-то в Костроме, поди... Ну, да. Идея красивая. За нее можно бороться и умирать, но в самой-то еуроппе она давным давно умерла...