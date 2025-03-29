Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В РПЦ обвинили Поклонскую в ненависти к христианству: она снова принесла в школу свою «языческую» книгу

В РПЦ обвинили Поклонскую в ненависти к христианству: она снова принесла в школу свою «языческую» книгу

БлокнотРУ Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская снова пришла на школьный урок вместе со своей скандальной книгой, за которую ранее в РПЦ ее обвинили в ненависти к христианству и потребовали провести проверку изданного материала.

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Комментарии
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Андрей
дура малохольная.
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