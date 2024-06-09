Присутствие тяжелых металлов в почвах Веллингтона, это последствия урбанизации

Городской геохимический атлас Веллингтона предоставляет первую базовую линию концентраций элементов в приповерхностных почвах региона Веллингтона, выделяя, где деятельность человека привела к повышению уровня тяжелых металлов и других элементов в столице Новой Зеландии, сообщает «phys.
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