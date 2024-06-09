Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 877 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Дураку понятно как Росстат высчитывает среднюю зарплату и пенсию. Исключили бы из оборота зарплаты и пенсии олигархов...Оказывается, мы «...
  • Геннадий Бережнов
    Да какие же это торжества? Там собрались те кто Гитлера почитает, типа клоуна, а Франция и воевала на стороне фашизма...Экс-госсекретарь ...
  • ПавелЗзаварзин
    В 45-ом году этих засранцев пригласили в качестве победителей - теперь пожинаем плоды этой глупой ошибки...Экс-госсекретарь ...

Присутствие тяжелых металлов в почвах Веллингтона, это последствия урбанизации

Присутствие тяжелых металлов в почвах Веллингтона, это последствия урбанизации

Городской геохимический атлас Веллингтона предоставляет первую базовую линию концентраций элементов в приповерхностных почвах региона Веллингтона, выделяя, где деятельность человека привела к повышению уровня тяжелых металлов и других элементов в столице Новой Зеландии, сообщает «phys.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх