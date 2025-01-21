Тайконавты впервые получили кислород в космосе

Член экипажа экспедиции «Шэньчжоу-19» с растениями на борту станции «Тяньгун» / © CCTV Тайконавты провели 12 экспериментов внутри устройства в форме ящика с использованием полупроводниковых катализаторов для преобразования углекислого газа и воды в кислород с одновременным получением этилена — углеводорода, который можно использовать для производства топлива для космических аппаратов.
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