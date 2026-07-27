Астрофотограф сделал редчайший снимок: Венера и МКС оказались на одном кадре / © AJ Smadi Редкое космическое совпадение он сфотографировал в минувшую субботу, 25 июля, в парке города Эдмондс, расположенного к северу от Сиэтла (штат Вашингтон, США).