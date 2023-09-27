В Эстонии предложили вслед за Польшей переименовать Калининград

Комитет парламента обратился к Языковому комитету Общества эстонского языка с предложением называть его Кенигсбергом Комитет по иностранным делам парламента Эстонии выступил с инициативой о переименовании Калининграда и Кингисеппа.
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