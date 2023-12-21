Роскачество назвало марки красной икры с кишечной палочкой и микробами

В образцах восьми марок нашли кишечную палочку, сообщает ведомство - это торговые марки «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента».
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