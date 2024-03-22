«Орланы» Иваново – Фурманов – Приволжск - Волгореченск перевезли более 35,5 тысячи пассажиров за полгода

<p> «Орланы» Иваново – Волгореченск и Фурманов – Волгореченск, связавшие железнодорожным пассажирским сообщением Иваново и Фурманов с Приволжском и Волгореченском Костромской области, перевезли более 35,5 тыс.
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