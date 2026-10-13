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Царьград

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Экс-замглавы Шахт Третьяков перешел в Минздрав Ростовской области

Экс-замглавы Шахт Третьяков перешел в Минздрав Ростовской области

Бывший заместитель главы администрации Шахт Дмитрий Третьяков, ранее курировавший архитектуру и строительство, в октябре 2026 года был включен в список сотрудников на сайте Министерства здравоохранения Ростовской области, однако его должность и круг обязанностей пока не раскрываются.

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