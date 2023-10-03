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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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А с каких это пор гражданин с говорящей фамилией Алексанян приобщился к русским и получил право "критиковать" нас?

А с каких это пор гражданин с говорящей фамилией Алексанян приобщился к русским и получил право "критиковать" нас?

"Я чхасть руске культура" - так начал своё феноменальное обращение гражданин России армянского происхождения Александр Фирдусович Алексанян.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
мооосквичиии, мужииики, сходите в гости к этому мудаку.......
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1 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
квак, квак, дебил!!
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1 час.
ЕП
Евгений Питерский
Проблема Нагорного Карабаха, началась более 30 лет назад, после развала СССР, и.. по сути это конфликт сугубо между двумя народами-армянами и азербайджанцами, из за...земли, азербайджанцы говорят, Нагорный Карабах, это территория нашего государства, уходите... Армяне отвечают, мы здесь живем поколениями - не уйдем! Вот и все! Мне хочется взглянуть на эту проблему со стороны, и задать один, очень простой, кардинальный вопрос! Если это конфликт сугубо между армянами и азербайджанцами из за территории, тогда, причем здесь Россия?! Должна держать там своих миротворцев, чтобы они не поубивали друг друга, тратить на это немалые деньги из бюджета, а потом выслушивать непонятные, и очень обидные претензии в свой адрес?! Зачем нам то это все?! Раз это конфликт армян и азербайджанцев между собой, так и разбирайтесь между собой, а Россия тут вообще при чем?! Снять миротворцев, и пусть они там хоть перестреляют друг друга, перережут, по сути, этот межнациональный конфликт... России не касается - русских там нет и делать русским миротворцам там нечего! А, вы, если друг с другом воюете, так и разбирайтесь, между собой как хотите, хоть зарежьте друг друга, а наше дело сторона, &quot;тяжело на чужом пиру похмелье&quot;, просто вывести войска и хладнокровно посмотреть на развитие событий! Это не наше дело, в чужие распри влезать, и, чтобы претензий к нам не было, никаких... Воюйте между собой, до... ус.. чки, хоть перережьте друг друга, нам до вас дела нет, а войска надо оттуда вывести, простое решение, элегантное.. Ну, будет меньше азербайджанцев или армян на свете, а России, по сути, что до этого? Да, абсолютно безразлично. 😁
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