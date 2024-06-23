РФ, понимая, что ни один из политических представителей оппозиции в Кишиневе не сможет победить на осенних выборах, якобы рассчитывает, как минимум, на дестабилизацию внутренней ситуации в стране.
России нужно не Приднестровье, а вся Молдова – нацист Нантой
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С С
Нет, России надо, чтобы таких гадов, как этот в фуражке, на свете больше не было. Нацизм, национализм не имеет права жить на этой планете.
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15 час.
фарид сабиров
Власть в Молдавии это то же что в свое время сукашвили в Грузии. Подставная проститутка одноразовая , отработает и на помойку не только истории но и жизни. В психушке закончит жизнь. Если неукакошут от греха.
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14 час.
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