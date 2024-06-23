Нет, России надо, чтобы таких гадов, как этот в фуражке, на свете больше не было. Нацизм, национализм не имеет права жить на этой планете.

фарид сабиров

Власть в Молдавии это то же что в свое время сукашвили в Грузии. Подставная проститутка одноразовая , отработает и на помойку не только истории но и жизни. В психушке закончит жизнь. Если неукакошут от греха.