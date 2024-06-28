В России намерены улучшить систему предоставления услуг населению. Для этого важно, чтобы граждане оценили нынешнее качество работы детских садов, школ, медицинских организаций, а также медико-социальной экспертизы.
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