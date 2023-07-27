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Украинская фехтовальщица после дисквалификации призвала изменить правила соревнований

Украинская фехтовальщица после дисквалификации призвала изменить правила соревнований

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан дисквалифицированная за отказ после своей победы в поединке на Чемпионате мира пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой в четверг, 27 июля, заявила, что нужно менять правила, – сообщают украинские СМИ.

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