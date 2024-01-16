Как окрасить скучное бетонное патио

Морилка для бетона — отличный способ освежить ваш внутренний дворик с помощью нового цвета или дизайнаЕсли ваш внутренний дворик выглядит хуже обычного или если вы просто хотите придать ему новый вид, вы можете окрасить бетонное покрытие, чтобы вдохнуть в него новую жизнь.
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