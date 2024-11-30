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РЕН ТВ расскажет, зачем Сталин ввел моду на хоккей с шайбой

В СССР хоккей с шайбой, который называли канадским, до середины 40-х годов воспринимали в штыки. Как рассказал РЕН ТВ журналист, спортивный комментатор Алексей Золин, все изменилось благодаря Иосифу Сталину.

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