Юноша сбежал из дома и замёрз насмерть у водохранилища в Ивангороде

Его отца чуть не зарезали во время застолья. 16-летнего подростка нашли мёртвым у водохранилища в Ивангороде после того, как он сбежал из дома из-за конфликта в семье, в результате которого чуть не умер его отец.
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