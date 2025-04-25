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  • Юрий Гаврилов
    Совсем некоторые оборзели. Когда взрослый крадёт у ребёнка (или грабит) вещи, то это одно из последних дел пожизни.48-летний астраха...
  • Амара Карпова
    👍😎😎Отец астраханског...
  • Амара Карпова
    Вечная память❤️🙏🙏🙏Известный астраха...

В Астрахани будут судить лжефлористку за мошенничество в рамках нацпроекта

В Астрахани будут судить лжефлористку за мошенничество в рамках нацпроекта

Предприниматель из Астрахани обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). По версии следствия, в 2022 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» она обманным путем получила из бюджета Астраханской области грант 360 000 рублей на развитие студии флористики.

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