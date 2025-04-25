В Астрахани будут судить лжефлористку за мошенничество в рамках нацпроекта

Предприниматель из Астрахани обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). По версии следствия, в 2022 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» она обманным путем получила из бюджета Астраханской области грант 360 000 рублей на развитие студии флористики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии