В Астрахани будут судить лжефлористку за мошенничество в рамках нацпроекта

Предприниматель из Астрахани обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). По версии следствия, в 2022 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» она обманным путем получила из бюджета Астраханской области грант 360 000 рублей на развитие студии флористики.