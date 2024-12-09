Хватит из нас делать единственных взрослых на этой планете

ИМ

Ильдус Мамлеев

Поживи подольше в России, ещё не такое увидишь. Как безнаказанно русских убивают в самой России "ценные специалисты", а потом спокойно выходят на свободу по решению Российского суда, как цыгане по всей стране охреневают, а ОМОН и РосГвардии потом их от русских усиленно защищает, как в школах "просто так" избивают наших детей и избитых заставляют извинятся перед теми кто их бил. Как ветеранов СВО толпой избивают "гости с СА". Тогда у тебя быстро появиться желание снова взять оружие в руки, но не на ЛБС, а уже внутри родной страны! А "низя!" тебе быстро скажут наши власти и прячут тебя в места не столь отдаленные, не взирая на твои заслуги и подвиги перед Родиной! Так что готовься...