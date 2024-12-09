Приехал из госпиталя, почитал интернет-новости и у меня волосы дыбом встали. А что, собственно, происходит, сограждане? Бандеровская волонтерка с отталкивающей внешностью, но, почему-то, считающей себя неотразимой для мужчин и откровенно нарушающая КоАП с фиксацией нарушения на фото, находится в России и поздравляет спокойно с днем волонтера.
Хватит из нас делать единственных взрослых на этой планете
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Поживи подольше в России, ещё не такое увидишь. Как безнаказанно русских убивают в самой России "ценные специалисты", а потом спокойно выходят на свободу по решению Российского суда, как цыгане по всей стране охреневают, а ОМОН и РосГвардии потом их от русских усиленно защищает, как в школах "просто так" избивают наших детей и избитых заставляют извинятся перед теми кто их бил. Как ветеранов СВО толпой избивают "гости с СА". Тогда у тебя быстро появиться желание снова взять оружие в руки, но не на ЛБС, а уже внутри родной страны! А "низя!" тебе быстро скажут наши власти и прячут тебя в места не столь отдаленные, не взирая на твои заслуги и подвиги перед Родиной! Так что готовься...
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8 час.
Часовщик
Это точно,точка не возврата уже пройдена,Россия уже на краю пропасти.А может даже уже и летит.
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5 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Да-да! Еще напишите, как ослоебы насилуют русских детей, а их оправдывают и выпускают в зале суда!
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3 час.
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