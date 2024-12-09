Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сысоев
    🖐️"Праздник был нед...
  • Вадим Кузнецов
    Есть несколько вопросов. Первый из них: почему этот иностранец вообще оказался в школе? Да, у нас все ГРАЖДАНЕ имеют ...Диаспора уже пыта...
  • Юрий Юрченко
    Поднял руку на русского, вон из страны навсегда.Если в драке обе ...

Хватит из нас делать единственных взрослых на этой планете

Хватит из нас делать единственных взрослых на этой планете

Приехал из госпиталя, почитал интернет-новости и у меня волосы дыбом встали. А что, собственно, происходит, сограждане? Бандеровская волонтерка с отталкивающей внешностью, но, почему-то, считающей себя неотразимой для мужчин и откровенно нарушающая КоАП с фиксацией нарушения на фото, находится в России и поздравляет спокойно с днем волонтера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Поживи подольше в России, ещё не такое увидишь. Как безнаказанно русских убивают в самой России &quot;ценные специалисты&quot;, а потом спокойно выходят на свободу по решению Российского суда, как цыгане по всей стране охреневают, а ОМОН и РосГвардии потом их от русских усиленно защищает, как в школах &quot;просто так&quot; избивают наших детей и избитых заставляют извинятся перед теми кто их бил. Как ветеранов СВО толпой избивают &quot;гости с СА&quot;. Тогда у тебя быстро появиться желание снова взять оружие в руки, но не на ЛБС, а уже внутри родной страны! А &quot;низя!&quot; тебе быстро скажут наши власти и прячут тебя в места не столь отдаленные, не взирая на твои заслуги и подвиги перед Родиной! Так что готовься...
Ответить
8 час.
Часовщик
Это точно,точка не возврата уже пройдена,Россия уже на краю пропасти.А может даже уже и летит.
Ответить
5 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Да-да! Еще напишите, как ослоебы насилуют русских детей, а их оправдывают и выпускают в зале суда!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх