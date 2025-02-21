«Королевство переживает темные века». Трасс констатировала крах Великобритании и поддержала Вэнса

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в американском штате Мэриленд, заявила, что Соединённое Королевство переживает социально-экономический кризис и превращается в несостоявшееся государство, которому угрожает банкротство.
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