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«ПСЖ» рассматривает Моуриньо в качестве главного кандидата на замену Галтье

«ПСЖ» рассматривает Моуриньо в качестве главного кандидата на замену Галтье

Жозе Моуриньо может стать главным тренером «ПСЖ». Боссы «ПСЖ» рассматривают наставника «Ромы» Жозе Моуриньо как главного кандидата на пост тренера команды, сообщает известный обозреватель и инсайдер Педро Алмейда на своей странице в социальной сети.

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