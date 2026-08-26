Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что террористическая тактика Киева против гражданских и невоенных объектов России усложнила возможности для дипломатического разрешения кризиса, что связано с неудачами украинской стороны на фронте.
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