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Царьград

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МИД РФ: Киев сузил возможности для мирного урегулирования

МИД РФ: Киев сузил возможности для мирного урегулирования

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что террористическая тактика Киева против гражданских и невоенных объектов России усложнила возможности для дипломатического разрешения кризиса, что связано с неудачами украинской стороны на фронте.

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