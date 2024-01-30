Мемы и шутки про новый фильм «Мастер и Маргарита»

Фильм толком не успел выйти, а о нем уже шутят во весь «Твиттер»! 25 января 2024 года вышел новый фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина и уже стал лидером кинопроката, собрав на 29 января более 420 миллионов рублей.